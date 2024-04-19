Зеленський на Донбасі зустрівся з військовими 41-ї ОМБ: подробиці, фото

Зеленський під час поїздки на Донбас 19 квітня зустрівся з військовими і нагородив їх.

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента 19 квітня.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Сергія Ромашка щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності 41-ї ОМБр, поставлені бойові завдання та взаємодію із сусідніми підрозділами. Ромашко також доповів про зведення оборонних рубежів і встановлення мінних загороджень.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня зустрівся з військовими на Донеччині / Фото: Офіс президента України

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та відзначив їх нагородами.

Так, президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" головному сержанту Сергію Гвоздю. Він захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. ♀ неодноразово відбивали ворожі штурми на Донеччині. Завдяки його влучним пострілам та ефективному керуванню дронами окупанти зазнали значних втрат і в техніці, і в живій силі. Сергій Гвоздь неодноразово був поранений і попри загрозу своєму життю рятував побратимів.

Штаб-сержант Олег Дячук отримав відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг". Він брав участь у боях, зокрема за Київщину, Харківщину та Донеччину. Зараз виконує бойові завдання на околицях Кліщіївки у складі розрахунків протитанкових керованих ракет та станкових протитанкових гранатометів. Завдяки організованій ним роботі близько 20 російських окупантів знищені та близько 50 поранені.

Ще один український захисник нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, двоє – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Мені приємно бути тут, побачити вас, подякувати й нагородити особисто. Ви на одному з найгарячіших, а можливо, і на найгарячішому напрямку боїв за нашу державу сьогодні. Дякую за те, що боретеся за Україну, за український Донбас. Вдячний тим вашим побратимам, яких, на жаль, із нами вже немає, але вони назавжди в пам’яті. Бажаю вам здоров’я, міцності, перемоги та всього тільки найкращого. Ще раз дякую за те, що бережете Україну та відстоюєте наших людей і нашу землю", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту на Донеччину 19 квітня Зеленський також відвідав захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також лідер держави поспілкувався з бійцями, відзначив їх державними нагородами.

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