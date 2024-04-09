Зеленський на Харківщині: президент перевірив будівництво фортифікаційних споруд та укріплень (відео)

У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, “зуби дракона”, протитанкові рови.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд та укріплень.
Про це повідомили в пресслужбі Президента України.
Як зазначається, під час робочої поїздки глава держави ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з державою-агресоркою.
“Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати”, – наголосив Володимир Зеленський.
Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів.
Крім того, у регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, “зуби дракона”, протитанкові рови. Проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.
Нагадаємо, що Зеленський провів нараду щодо ситуації в Харкові.
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