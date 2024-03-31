Зеленський на місцях звірств окупантів на Київщині нагадав про “несите око” Москви

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що кожен населений пункт, який загарбала Росія, окупантам доведеться віддати так само, як це сталося два роки тому на Київщині.

Про це він говорив у традиційному зверненні у неділю, 31 березня, перебуваючи в Бородянці, біля знаменитого пам’ятника Тарасові Шевченкові, пошкодженого кулями росіян.

“Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла. Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз б’ється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати – віддати українцям”, - запевнив президент.

За словами Зеленського, який у своєму зверненні рясно цитував Шевченка, звільнити загарбані Росією території допоможе “наш дух” та “наша сила”.

“Українці мурують, а не руйнують. Рятують життя, а не лізуть до інших неситим оком, як Москва”, - зауважив він, додавши, що Україна обов’язково переможе.

“Головне – не втрачати віри в себе, у наших людей і не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результатів. Тому встала Україна й розвіє тьму неволі. Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто з Україною та в Україні!” - говорив президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував українським воїнам, які цього тижня вели бої з ворогом, особливо відзначивши 95-ту бригаду, “сімдесятдевʼятку” ДШВ, 44-ту і 55-ту окремі артилерійські бригади.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька кілець оборони. І робота по укріпленню продовжується.

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