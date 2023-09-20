Зеленський на Саміті сталого розвитку запропонував створити зернові хаби у портах Африки

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі.

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Про це він заявив виступаючи на Саміті сталого розвитку у Нью-Йорку, інформує офіційний Telegram-канал Зеленського.

Він заявив що Україна вже веде переговори з іншими країнами щодо забезпечення таких можливостей.

Зеленський зазначив, що Україна не збирається відмовлятись від ролі гаранта продовольчої безпеки: "Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Результати справді вражають".

Він заявив, що український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн.

Крім того, українського агропродукцію України доправлено до Ефіопії та Судану.

"Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу. Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону імпорту української агропродукції.

Крім того, ми раніше інформували, що американський дипломат пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина "зерновою угодою".

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