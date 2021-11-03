Зеленський на саміті у Глазго провів 13 переговорів: в МЗС розповіли про результати української делегації

Зеленський на саміті у Глазго провів 13 переговорів: в МЗС розповіли про результати української делегації

Зокрема, Зеленський провів зустрічі із генеральним секретарем НАТО, президентом США, канцлером Німеччини, еміром Катару.

У Міністерстві закордонних справ повідомили результати української делегації, яка перебувала на дводенному кліматичному саміті COP-26 у Глазго (Шотландія).

Про це під розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Як зауважив Кулеба, за цей час у Глазго Зеленський провів 13 зустрічей зі світовими лідерами. Зокрема, із генеральним секретарем НАТО, президентом США, канцлером Німеччини, еміром Катару. Завдяки цим переговорам Україна зміцнила стратегічні партнерства та розширила дипломатичну географію.

"Ми суттєво розширили географію нашої дипломатії, деякі контакти взагалі відбулися вперше в історії. Наприклад, коротка зустріч президента України та президента Анголи, Ліберії. Ми говорили з дипломатами з Азії, Латинської Америки, Африки", - сказав Кулеба.

Про що Зеленський розмовляв на саміті:

зміцнення безпеки для України,

війну на Донбасі, зокрема про напружену ситуацію на українському кордоні з РФ,

нові співробітництва в енергетиці, торгівлі,

залучення інвестицій.

Кулеба зауважив, що українські дипломати почали відроджувати контакти із Центральною Азією. Відбулися успішні зустрічі з президентами Киргизстану, Монгололії.

За словами голови МЗС, конференція у Глазго, під час якої світові лідери шукають спосіб, як врятувати планету через кліматичні зміни, була важливою. Кулеба додав, що Україна прибула на саміт "не з порожніми руками, а з конкретним внеском у зупиненні змін клімату", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у в шотландському Глазго на саміт з'їхалися 120 голів держав і урядів, які вирішують долю планети. На конференції виступав і президент України. Протягом двох наступних тижнів делегати обговорюватимуть "зелене" фінансування, енергетику та запобігання забрудненню планети - аби виписати спільні - нові - правила гри, які дозволять відвернути стрімке потепління і глобальну кліматичну катастрофу.

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