Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
619
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Це була підсумкова ставка року.

Так, на ставці підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що зроблено правильно, а що можна було зробити краще.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

"З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік", – каже він..

Головнокомандувач наголосив, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо.

"Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", – підсумував Зеленський.

Раніше у Верховній Раді розповіли, чому Зеленський особисто не представив законопроєкт про мобілізацію.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
619
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація