Зеленський на ставці підбив воєнні підсумки року: які висновки і прогнози

Це була підсумкова ставка року.

Так, на ставці підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що зроблено правильно, а що можна було зробити краще.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

"З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік", – каже він..

Головнокомандувач наголосив, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо.

"Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", – підсумував Зеленський.

Раніше у Верховній Раді розповіли, чому Зеленський особисто не представив законопроєкт про мобілізацію.

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