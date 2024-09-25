Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО нагадав про зобов'язання країн-членів Альянсу перед Україною

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Під час цієї зустрічі Зеленський підкреслив значні зусилля, які були докладені для підтримки України протягом терміну перебування Столтенберга на посаді Генсека Альянсу.

Про це повідомив Офіс президента.

Він висловив вдячність за підтримку та зазначив, що команда Столтенберга багато працювала спільно з Україною, що призвело до досягнення важливих результатів, особливо в умовах війни. Президент наголосив, що Столтенберг допоміг об'єднати зусилля союзників і світових лідерів, зокрема міністрів оборони, для зміцнення української армії.

Зеленський також подякував за два останні саміти НАТО, які сприяли наближенню України до Альянсу. Він акцентував на важливості своєчасного виконання домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті НАТО, зокрема зобов'язань країн-членів щодо виділення 40 мільярдів євро на наступний рік.

Серед ключових тем, що обговорювалися під час зустрічі, були питання посилення української протиповітряної оборони, зокрема прискорення постачання додаткових систем, а також продовження зусиль для отримання Україною запрошення до НАТО найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".

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