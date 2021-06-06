Зеленський нагодував журналістів власноруч приготованим шашликом і привітав із професійним святом

Фото із пікніка президент оприлюднив у соціальній мережі.

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня журналіста, яке відзначається сьогодні, 6 червня, провів час із представниками професії і приготував для них шашлик.

Про подію він написав у своїй соціальній мережі і показав світлини із заходу.

"Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу — шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі запитання і мої чесні відповіді", - зазначив президент.



Окремо відзначив, що такі зустрічі стали вже гарною традицією.

Нагадаємо, що День журналіста відзначається згідно з Указом президента від 25 травня 1994 року щорічно 6 червня. Саме в цей день 1992 року Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою в світі організацією професійних працівників ЗМІ.

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