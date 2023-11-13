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Зеленський нагородив Мустафу Джемілєва званням Героя України (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський нагородив Мустафу Джемілєва званням Героя України (фото)

Володимир Зеленський та Мустафа Джемілєв / Фото: Сайт президента України

Сьогодні, 13 листопада, Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років.

Президент України Володимир Зеленський нагородив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва званням Героя України.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму”, - наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що нагороду Мустафа Джемілєв отримав за визначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність.

Мустафа Джемілєв також отримав орден Держави.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни.

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Дата публікації
Перегляди
570
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