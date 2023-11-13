Зеленський нагородив Мустафу Джемілєва званням Героя України (фото)

Президент України Володимир Зеленський нагородив лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва званням Героя України.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму”, - наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що нагороду Мустафа Джемілєв отримав за визначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність.

Мустафа Джемілєв також отримав орден Держави.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни.

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