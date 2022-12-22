Зеленський нагородив орденами й медалями 101 українського військового

Українських військових нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 101 військовослужбовця, одного з яких - посмертно.

Відповідний указ №870/2022 від 21 грудня опублікований на сайті глави держави.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

Поіменний перелік нагороджених військових можна переглянути тут.

ЗСУ на захисті України

Станомо на сьогодні, за майже 10 місяців повномасштабного пторгнення Росії українські захисники знищили вже понад 100 тисяч російських окупантів, 3 тисячі танків та близько 6 тисяч інших бронемашин.

За словами президента України Володимира Зеленського, попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, а також будують плани щодо півдня.

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