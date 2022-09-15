Зеленський нагородив президентку Єврокомісії орденом Ярослава Мудрого: фото

Президент України Володимир Зеленський нагородив очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Про це голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн поінформувала в Twitter.

Вона подякувала українському лідеру за нагороду і зазначила, що для неї це велика честь.

"Шановний Володимире Зеленський, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю це від імені всіх громадян ЄС. І як символ нашого міцного зв’язку", - написала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн сьогодні, 15 вересня, перебуває з робочим візитом у Києві. Вона обговорить з українським президентом підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців. Своєю чергою Зеленський пообіцяв важливі дипломатичні новини після візиту до Києва президентки Єврокомісії.

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