Зеленський наказав звільнити скандального одеського військкома Євгена Борисова

Також президент ініціював перевірку інших керівників центрів комплектування.

Президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення звільнити з посади голову Одеського місцевого центру комплектування Євгена Борисова, який втрапив у корупційний скандал.

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Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського в Telegram.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський заявив, що розпорядився створити комісію для перевірки всіх начальників центрів комплектування.

"Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військком був відсторонений від виконання службових обов'язків після того, як за справу взялося ДБР.

Однак пізніше керівниця пресцентру ОК "Південь" повідомила, що наразі Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для його відсторонення від посади.

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