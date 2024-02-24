Зеленський натякнув на країну, з якою може бути підписано ще одну безпекову угоду

У суботу, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, який прибув із візитом до нашої країни в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, обговорив майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

Про це повідомили на сайті українського президента.

Зеленський назвав візит очільника оборонного відомства Швеції важливим знаком солідарності його країни з Україною.

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Він також підкреслив, що оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет допомоги став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро.

До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Під час зустрічі також було обговорено перспективи налагодження спільного виробництва зброї.

Нагадаємо, у суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, український президент підписав угоди про гарантії безпеки з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелані та премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Аналогічний договір президент Зеленський підписав напередодні і з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Відповідно до угоди, яка діятиме 10 років, цього року Данія надасть Україні військову підтримку на суму щонайменше 1,8 млрд євро.

Крім того, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України в Єлисейському палаці. Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц та український підписали угоду про гарантії безпеки в Берліні. А першу таку угоду було підписано між Україною та Британією в Києві.

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