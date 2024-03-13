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Зеленський натякнув, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже до літа

Зеленський натякнув, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже до літа

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Україна очікує рішення Ради ЄС щодо затвердження переговорної рамки про вступ до Європейського союзу.

Після того, як Єврокомісія 12 березня ухвалила переговорну рамку для вступу України до Європейського Союзу, наступним кроком має стати затвердження цього рішення лідерами країн-членів ЄС.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 13 березня.

"Очікуємо рішення європейських лідерів щодо затвердження. І буде важливим і для України, і для всієї європейської спільноти - важливим та сильним сигналом - зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це має бути спільним темпом і для України, і для Євросоюзу.

"Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату", - додав глава держави.

Нагадаємо, 13 березня Євросоюз затвердив 5 мільярдів євро на зброю для України. Там наголосили, що країни і далі рішуче налаштовані надавати тривалу підтримку Україні.

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