Зеленський призначив нового очільника Сил підтримки ЗСУ: хто ним став

Під час війни він виконував бойові завдання щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони.

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього очільника Сил підтримки ЗСУ та призначив нового.

Про цей йдеться на офіційному сайті Офісу президента.

Як зазначається, до нового призначення посаду обіймав генерал-майор Дмитро Герега. Він призначений був 21 серпня 2021 року. Новим же очільником став бригадний генерал Олександр Яковець. Раніше він був начальником інженерних військ у цих самих силах.

Крім того, вже під час війни він виконував бойові завдання щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони на Донеччині.

Нагадаємо, що з настанням весни на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.

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