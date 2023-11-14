Зеленський назвав цілі Путіна у війні на найближчий місяць: втрати РФ під Авдіївкою більші, ніж у Бахмуті

За словами президента, РФ втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж під Бахмутом, тому витримувати цей натиск надзвичайно складно.

Увечері, 14 листопада, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ситуація на фронті

Сьогодні на селекторній нараді президентові доповідали розвідка, головком ЗСУ Залужний, очільник СБУ Малюк, міністр оборони Умєров.

"Снаряди, техніка – все для фронту. Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки. Дуже інтенсивні російські штурми, і особливо – на Донеччині", – зазначив глава держави.

За його словами, в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат напередодні виборів.

Зеленський визнав, що Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, тому витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно.

"І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої! Що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни", – пояснив глава держави.

Особливо президент відзначив воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади, які бʼються саме на Авдіївському напрямку.

Також Зеленський відзначий й інші бригади, які воюють на інших напрямках: це 57-ма окрема мотопіхотна бригада, яка захищає Купʼянський напрямок і на Лиманському напрямку – 68-ма окрема єгерська бригада. На Бахмутському напрямку воюють артилеристи 26-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада та 30-та окрема механізована бригада.

Візит Єрмака до США

Цими днями у Вашингтоні з візитом перебуває українська делегація. У її складі – перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, представники міністерства юстиції та інші

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"Відбулися вагомі зустрічі: держсекретар США та його команда, радники з питань національної безпеки Президента США та лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, представники громадських сил Америки, керівники міжнародних фінансових інституцій та агенцій із питань розвитку. Готуємо наступний рік", – каже Зеленський.

Евакуація українських громадян з Гази

Президент відзначив роботу тих, хто допомагав, щодо порятунку громадян України із Сектора Гази.

За його словами, були врятовані понад 200 людей. Наразі готують наступні групи для евакуації.

"Я хочу подякувати всім. Я дякую владі Єгипту та Ізраїлю, українським дипломатам, які залучені й результативні, компанії SkyUp, яка дуже допомогла, особисто хочу також подякувати рабину Йонатану Марковичу. Та, звичайно, офіцерам ГУР, які там, на місці, й тут, в Україні, виконують відповідні завдання", – додав Зеленський.

Зерно

Президент Зеленський сьогодні провів нараду з міжнародниками, урядовцями щодо підготовки вже другого саміту гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

За його словами, український морський експорт новим коридором, попри дії РФ, уже досяг майже 4 мільйонів тонн вантажів.

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Зеленський, 14 листопада: під Авдіївкою ВТРАТИ росіян масштабніші, ніж під Бахмутом