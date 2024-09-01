Зеленський назвав дієві інструменти, які змусять Росію завершити війну

Для наближення миру й порятунку життів потрібні дозволи від міжнародних партнерів на далекобійні удари по території Росії та відповідні далекобійні ракети і снаряди.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 1 вересня.

Він нагадав, що сьогодні Росія знову завдала удару по Харкову, внаслідок якого майже п’ятдесят осіб постраждало.

“Усім надається необхідна допомога. Рятувальники продовжують розбирати завали, була інформація про людей під завалами. Звичайні цивільні об’єкти: торговельний центр, Палац спорту, міська забудова”, - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що кожен такий удар по Харкову та по інших українських містах і селах доводить правильність тактики Сил оборони України — витискати війну туди, звідки її принесли в Україну, тобто на територію держави-агресорки.

“Не лише в прикордонні райони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї”, - зазначив український президент.

За його словами, наразі можливість далекобійних ударів по території РФ забезпечують українські дрони та ракети, які дозволяють виконати частину завдань.

“Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів – потрібні й дієві інструменти... Важливо для наближення миру й порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди”, - наголосив Зеленський.

Український президент нагадав, що рішення про дозвіл на застосування далекобійної зброї по території РФ повинні дати президент США Байден, британський прем’єр-міністр Стармер, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц та інших партнери.

“Жодна російська ракета, жоден російський удар не повинні залишитись без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, правильною політикою та економічною підтримкою для України й відповіді правосуддя щодо Росії”, - підсумував він.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки у Харкові було зруйновано "Палац спорту".

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