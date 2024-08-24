Зеленський назвав два способи змусити Путіна закінчити війну

За словами президента, дипломатичний шлях зменшить втрату людей і часу.

Україна прагне змусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну дипломатичним шляхом, але українська армія також буде готовою силою витиснути ворога за межі країни.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності.

“Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей насамперед, і часу”, - заявив він.

Водночас Зеленський назвав і другий спосіб завершити війну, якщо, за його словами, “партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна”.

“Ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - наголосив президент.

Нагадаємо, у своєму привітанні з Днем Незалежності президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Росія дізнається, що таке відплата по-українськи.

Зеленський: витискаємо російську армію!

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