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Зеленський назвав дві фундаментальні слабкості НАТО і як від них можна позбутися

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський назвав дві фундаментальні слабкості НАТО і як від них можна позбутися

Український президент Володимир Зеленський назвав дві фундаментальні слабкості НАТО / Фото: Associated Press

Зеленський наголосив, що "вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захисть", бо матиме бойовий досвід.

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що НАТО мав дві фундаментальні слабкості, а вступ України до Альянсу нівелює їх.

Про це він сказав під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.

За його словами, є дві слабкості НАТО:

  1. Чи запрацює реально 5 стаття договору про НАТО.
  2. Багато хто в світі не сприймає НАТО як оборонний Альянс.

На думку Зеленського, вступ України в Альянс ліквідує ці дві слабкості НАТО. 

"Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить. Це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців у цілком справедливій обороні", – сказав він, додавши, що "вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе у глухий бункер".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, у липні у Вільнюсі відбудеться зустріч лідерів країн-членів НАТО. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що більшість країн НАТО готові підтримати запрошення України до членства в Альянсі, але не всі мають намір це зробити найближчим часом.

У Міноборони України назвали важливий аргумент, чому Україна має стати одним із членів НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що лише українські військові єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії.

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Дата публікації
Перегляди
449
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