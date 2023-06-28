Зеленський назвав дві фундаментальні слабкості НАТО і як від них можна позбутися

Зеленський наголосив, що "вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захисть", бо матиме бойовий досвід.
Глава держави Володимир Зеленський вважає, що НАТО мав дві фундаментальні слабкості, а вступ України до Альянсу нівелює їх.
Про це він сказав під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.
За його словами, є дві слабкості НАТО:
- Чи запрацює реально 5 стаття договору про НАТО.
- Багато хто в світі не сприймає НАТО як оборонний Альянс.
На думку Зеленського, вступ України в Альянс ліквідує ці дві слабкості НАТО.
"Вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить. Це Альянс, який має досвід переможців та моральну перевагу переможців у цілком справедливій обороні", – сказав він, додавши, що "вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе у глухий бункер".
Саміт НАТО у Вільнюсі
Нагадаємо, у липні у Вільнюсі відбудеться зустріч лідерів країн-членів НАТО. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що більшість країн НАТО готові підтримати запрошення України до членства в Альянсі, але не всі мають намір це зробити найближчим часом.
У Міноборони України назвали важливий аргумент, чому Україна має стати одним із членів НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що лише українські військові єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії.
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