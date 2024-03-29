Зеленський назвав ГЕС, які були цілями РФ під час масованої нічної атаки

Вночі 29 березня під час масованого удару по Україні цілями агресорки Росії були Канівська та Дністровська ГЕС.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками Ставки, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терористка хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - наголосив президент.

Глава держави зауважив, що вночі РФ знову атакувала українську енергетику. За його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи.

Зеленський заявив, що наразі на перший план вийшла потреба в ППО. Він висловив сподівання на швидку реакцію партнерів у цьому питанні.

"Питання номер два - контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу. На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси", - наголосив президент.

Нічна атака Росії

Протягом ночі 29 березня РФ завдала потужного удару різними ракетами і БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищила 84 дрони і ракети у різних областях України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що росіяни вдарили по енергетиці України. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що під ударом були 10 регіонів. У кількох областях пошкоджено енергетичну інфраструктуру: у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій.

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