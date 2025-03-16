Зеленський назвав головне завдання нового начальника Генштабу ЗСУ

Український президент охарактеризував Андрія Гнатова як "бойового хлопця".
Генерал-майор Андрій Гнатов, якого призначено начальником Генерального штабу ЗСУ, повинен зосередитися на плануванні оборонних і наступальних операцій української армії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю, 16 березня.
"Сьогодні провів кадрові зміни у Збройних Силах України. Разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнатов", - розповів подробиці цього призначення президент.
Володимир Зеленський назвав Андрія Гнатова "бойовим хлопцем" та наголосив, що його завдання – "більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних".
"Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", - зазначив він.
Також новому начальнику Генштабу доручено зайнятися більш активною розбудовою корпусної системи в українській армії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ.
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