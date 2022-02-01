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Зеленський назвав головне завдання нового союзу України, Польщі та Британії

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Зеленський назвав головне завдання нового союзу України, Польщі та Британії

Associated Press

За словами Зеленського, міністри закордонних справ трьох країн почали співпрацю.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією - це "хороший майданчик щодо питань безпеки і торгівлі".

Про це 1 лютого під час спільного брифінгу президента України та прем'єр-міністра Великої Британії повідомив Володимир Зеленський. 

"Я вважаю, що це дуже непоганий майданчик щодо питань безпеки і торгівлі на рівні міністрів закордонних справ. Ми вже почали роботу", - сказав голова держави.

Він зазначив, що більш детально щодо роботи нового формату Україна-Польща-Велика Британія повідомлять після того, як лідери тристороннього союзу більше напрацюють.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом. 

Варто зазначити, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надвечір 1 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У межах візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

ТСН.ua зібрав головні заяви, які зробив у Києві очільник польського уряду.

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