Зеленський назвав головне завдання українських військових на полі бою

Президент не ризикнув прогнозувати хід бойових дій у наступному році.

В цьому році в України на полі бою найголовніше завдання - не дати досягти росіянам успіху в їхньому наступі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після Саміту миру у Швейцарії.

“На Харківщині, я вважаю, ситуація зараз краща, вона стабілізувалася. Завдяки нашим воїнам. І найближчим часом, завдяки нашим партнерам, буде посилення наших воїнів, і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою міцніші”, – наголосив глава держави.

Окремо президент не ризикнув прогнозувати хід бойових дій у наступному році, оскільки все залежатиме від двох речей: сил України на полі бою та результатів дипломатичної роботи.

Нагадаємо, що Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ.

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