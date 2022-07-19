Зеленський назвав головні цілі візиту першої леді до США

Головними цілями офіційного візиту першої леді США Олени Зеленської є збільшення підтримки США, додаткова допомога для захисту людей від російського терору та вирішення гуманітарних потреб.

За словами глави держави, Олена Зеленська другий день перебуває з візитом у США.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у ніч проти 20 липня.

"Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб - це все завдання візиту першої леді до США. Сьогодні у другий день візиту зустріч у Білому дому із першою леді США Джил Байден", - сказав він.

Новина доповнюється...

Читайте також: