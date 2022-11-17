Зеленський назвав головну умову для перемоги над російськими агресорами

У Росії залишилась єдина зброя проти України і вона її застосовує

Україна переможе у війні з російськими агресорами, якщо зможе вистояти цю зиму, оскільки у ворога залишилась єдина реальна зброя - удари по енергетиці.

Таку думку висловив президент Україні Володимир Зеленський під час пресконференції.

Він зазначив, що найпотужніша зброя, яка лишилась у російського режиму, це удари по енергетиці, саме тому Україні потрібно пережити зиму, щоб остаточно перемогти у війні з агресорами.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав долучити українських фахівців до міжнародного слідства щодо падіння ракети у Польщі.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні уже вшосте подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Новини ТСН 19:30 за 16 листопада 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

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