Зеленський назвав кількість бомб і дронів, якими РФ атакувала Україну за тиждень

Вночі країна-агресор Росія тероризувала Україну більш ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних регіонах ударів понад 900 бомбами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, РФ також запустила близько 30 ракет і майже 500 БпЛА типу "Shahed".

Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

"Всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", – зазначив президент.

Раніше Зеленський повідомив, що у жовтні Росія атакувала Україну 2 тисячами "Шахедів", що містять 170 тисяч іноземних компонентів. Деталі постачаються з Китаю, Європи та США, попри санкції.

Читайте також: