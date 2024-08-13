Зеленський назвав кількість населених пунктів, що контролює Україна на Курщині

За словами президента, попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил на Курщині триває,

Під контролем України перебуває 74 населені пункти Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови із головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Глава держави розповів, що заслухав доповідь щодо ситуації на фронті та операції в Курській області.

"Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", – каже Зеленський.

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За його словами, на Курщині під контролем України перебувають 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій.

"Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 км, взято контроль на 40 кв. км території. Станом на сьогодні 74 населені пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться на всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, під контролем", – доповів головком Сирський президентові.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

СЕНСАЦІЯ від Зеленського! ПІД КОНТРОЛЕМ ЗСУ вже 74 російські міста і села

Раніше в МЗС України назвали мету операції в Курській області.

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