Зеленський назвав кількість воєнних злочинів Росії: цифра вражає

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні.

Таку вражаючу цифру він озвучив під час свого виступу на конференції “Об’єднані заради справедливості”.

“137 тисяч. І це означає, що вироків має бути не менше. Буча, Ягідне, Маріуполь, Оленівка, десятки цих страшних кадрів, десятки моторошних моментів українських міст, українських сіл, сотні й тисячі інших місць російських злочинів війни… Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей”, - наголосив Зеленський.

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При цьому президент наголосив на невідворотності покарання для винуватців.

“Ми з вами обов’язково маємо прийти до одного спільного результату – ми в Україні, ми всі з партнерами у світі: до відчуття, що справедливість перемогла і що кожен, хто постраждав від агресії, знає: це зло не залишилося безкарним”, - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно CNN оприлюднило кадри чергового воєнного злочину росіян – страти трьох українських бійців, які здалися в полон окупантам під Покровськом. МЗС України закликало світову спільноту рішуче засудити систематичні вбивства й катування українських полонених.

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