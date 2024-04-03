Зеленський назвав ключові місяці активності у протистоянні Росії

Український президент вважає, що в України спільно з партнерами з’явився “історичний шанс”, щоб “зламати російський реваншизм”.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про планування роботи із закордонними партнерами на найближчі місяці, які він назвав “часом активності заради України”.

Про це український лідер говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 3 квітня.

“І травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції. Ми маємо перемогти в цій війні”, - наголосив він.

Зеленський вважає, що в України спільно з партнерами з’явився “історичний шанс”, щоб “зламати російський реваншизм”, і цим шансом потрабіно скористатися “заради надійної безпеки для наших дітей”.

Про міжнародну підтримку України

У цьому контексті президент повідомив про низку розмов, які він провів із закордонними лідерами.

“Перша – із прем’єр-міністром Японії Кішідою... Японія – серед глобальних лідерів у допомозі Україні та в захисті міжнародного права. Я поінформував пана прем’єр-міністра про ситуацію на полі бою, про її перспективи, про наші потреби, зокрема про все те, що допоможе у відбитті російських штурмів. Це була плідна розмова. І після нещодавніх рішень уряду Японії загальна підтримка України з боку Японії – вже понад 12 мільярдів доларів”, повідомив Зеленський.

Також президент розповів про розмову з новим прем’єр-міністром Португалії. “Скоординували нашу роботу і, зокрема, доручили командам почати підготовку безпекової угоди між нашими державами. Звичайно, будемо й надалі реалізовувати наявні домовленості”, - наголосив він.

Володимир Зеленський нагадав і про свою зустріч із новим президентом Фінляндії, який здійснив сьогодні візит до Києва, під час якого було підписано ще одну, уже восьму безпекову угоду для нашої держави.

“Важливо окремо сказати про те, що Фінляндія чітко розуміє потребу інтеграції України у Європейський Союз і НАТО. Я дякую за готовність допомагати, давати аргументи на користь invitation для України – запрошення в НАТО. Загалом ми можемо сказати, що все суспільство Фінляндії, усі політичні сили однаково розуміють важливість нашого захисту в цій війні для всього нашого регіону, для всієї Європи”, - наголосив український лідер.

Нагадаємо, Фінляндія передасть Україні більше військової допомоги. Президент країни ухвалив відповідне рішення ще 22 березня.

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