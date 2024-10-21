Зеленський назвав мету Курської операції – головне зі звернення президента

Також президент запевнив, що буде реагування на "нечесну роботу" МСЕКів.

Ввечері 21 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий оборонний пакет обсягом у 400 мільйонів доларів. За його словами, готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів.

Також сьогодні з міністром оборони США Остіном президент говорив про реалізацію Плану перемоги.

"Ми потребуємо рішучості партнерів, і особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни", – каже глава держави.

Другий саміт миру

Він подякував кожній державі, які підтримали й перший, інавгураційний Саміт миру і допомагають готувати другий Саміт.

"Більш ніж сто країн і міжнародних організацій були з нами на першому Саміті миру. Всі принципи відновлення миру, які ми запропонували, повністю побудовані на Статуті ООН, на ключових міжнародних документах. Тоді, у червні, коли сто учасників зібрались, щоб підтримати мир для України та повну дієвість Статуту ООН, справді відчувалось, що всі держави за столом рівні. Відчувалася справжня повага до норм міжнародного права. Саме таким має стати й другий Саміт миру", – вважає Зеленський.

Фронт

Сьогодні президент провів важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронті, на основних напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та інші. Окремо на нараді обговорили Курську операцію.

"Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дала Україні змогу зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону", – сказав Зеленський.

Корупція у МСЕКах

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", – запевнив президент Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Зеленський назвав цілі Курської операції

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