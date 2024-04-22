Зеленський назвав місто, яке Росія хоче захопити до 9 травня

Кремль прагне до 9 травня, коли в РФ святкують День перемоги у Другій світовій війні, захопити Часів Яр Донецької області. Що більше - у червні ворог хоче розпочати наступ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що військовим наразі не вистачає техніки та артилерійських снарядів, щоб відбивати російські атаки біля Часового Яру.

"Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", - повідомив президент.

Глава держави заявив, що Україна готується до можливого російського наступу та чекаю відповідну допомогу від Сполучених Штатів. З його слів, якщо американці вчасно передадуть зброю, то ЗСУ зможуть розбити плани окупантів щодо літнього наступу.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що наступні цілі армії РФ після окупації Часового Яру - це Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка. Окупанти прагнуть йти далі, аби вийти на адмінкордони Донецької області.

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