Зеленський назвав надійний спосіб захистити Харків від російського терору

Українській лідер зазначив, що розвідці Сил оборони відомо про місця розташування ворога, який завдає підступних ударів по українських містах.

Превентивні удари по російській території дозволять захистити українські міста, зокрема прикордонний Харків, від терористичних ударів окупаційної армії РФ.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні у неділю, 26 травня.

“Багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя”, - наголосив він.

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Українській лідер зазначив, що розвідці Сил оборони відомо про місця розташування ворога, який завдає підступних ударів по українських містах.

“Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити”, - вважає Зеленський.

Президент України повідомив, що у Харкові упродовж дня тривав розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, будівля якого згоріла вщент.

“Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальна кількість загиблих може бути більшою – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Кількість поранених – понад 40. Кожному надається необхідна допомога”, - запевнив Зеленський.

За його словами, на місці російського теракту працюють всі необхідні служби – ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка.

Зеленський про удар Росії по "Епіцентру" в Харкові та пекельний фронт

Нагадаємо, після терористичного ракетного удару РФ по будівельному гіпермаркету в Харкові зниклими безвісти вважаються вісім людей.

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