Зеленський назвав найважчий напрямок на фронті – головне з вечірнього звернення

За словами Зеленського, максимум уваги на Ставці звернули на Покровський напрямок, де тиснуть окупанти.

Ввечері, 2 травня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ставка Верховного головнокомандувача

Сьогодні президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь Головкома. Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина", – розповів глава держави.

Також сьогодні головком Олександр Сирський доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях.

Окремо говорили на Ставці щодо будівництва фортифікацій.

"Були доповіді і уряду – прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, і Офісу – у межах відповідальності регіонального напряму Олексія Кулеби, і від голови Державної служби спеціального транспорту Олександра Яковця", – каже Зеленський.

Він запевнив, що будівництво фортифікацій триває з дотриманням графіків.

Енергетика

За словами Зеленського, зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення людей електрикою, а також починати підготовку до наступного опалювального сезону.

"Завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи – від ППО та РЕБ на об’єктах до необхідних будівництв і постачання – усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб", – сказав він.

НАТО і Саміт миру

"Перспективи на рік та конкретно – наші цілком справедливі очікування від саміту НАТО у Вашингтоні. Євросоюз: підготовка до фактичного відкриття переговорів про вступ, якого очікуємо у червні, та подальша робота з ЄС. І, звичайно, Саміт миру – глобальний саміт. Є вже конкретний розподіл по урядовцях та інших представниках нашої держави, які працюватимуть на тих географічних напрямках, звідки ще треба залучити лідерів", – розповів Зеленський.

За його словами, цими днями, українська сторона разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Відомі конкретні дати Саміту – 15 та 16 червня.

Зеленський певен, що цей Саміт – перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру.

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Зброя потрібна ШВИДШЕ! Доповідь від Сирського. Підготовка до опалювального сезону - ЗЕЛЕНСЬКИЙ