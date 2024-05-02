Зеленський назвав найважчий напрямок на фронті – головне з вечірнього звернення

За словами Зеленського, максимум уваги на Ставці звернули на Покровський напрямок, де тиснуть окупанти.
Ввечері, 2 травня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Ставка Верховного головнокомандувача
Сьогодні президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
"Кілька основних питань. Звичайно, ситуація на фронті. Була доповідь Головкома. Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина", – розповів глава держави.
Також сьогодні головком Олександр Сирський доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях.
Окремо говорили на Ставці щодо будівництва фортифікацій.
"Були доповіді і уряду – прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, і Офісу – у межах відповідальності регіонального напряму Олексія Кулеби, і від голови Державної служби спеціального транспорту Олександра Яковця", – каже Зеленський.
Він запевнив, що будівництво фортифікацій триває з дотриманням графіків.
Енергетика
За словами Зеленського, зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення людей електрикою, а також починати підготовку до наступного опалювального сезону.
"Завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи – від ППО та РЕБ на об’єктах до необхідних будівництв і постачання – усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб", – сказав він.
НАТО і Саміт миру
"Перспективи на рік та конкретно – наші цілком справедливі очікування від саміту НАТО у Вашингтоні. Євросоюз: підготовка до фактичного відкриття переговорів про вступ, якого очікуємо у червні, та подальша робота з ЄС. І, звичайно, Саміт миру – глобальний саміт. Є вже конкретний розподіл по урядовцях та інших представниках нашої держави, які працюватимуть на тих географічних напрямках, звідки ще треба залучити лідерів", – розповів Зеленський.
За його словами, цими днями, українська сторона разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт. Відомі конкретні дати Саміту – 15 та 16 червня.
Зеленський певен, що цей Саміт – перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру.
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Зброя потрібна ШВИДШЕ! Доповідь від Сирського. Підготовка до опалювального сезону - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Раніше президент Зеленський розповів, що росіяни у квітні випустили по Україні понад 300 ракет, майже 300 "шахедів" і понад 3200 керованих авіабомб.
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