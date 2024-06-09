Зеленський назвав найважчу ділянку на фронті: десятки щоденних атак ворога

Український президент наголосив, що влада докладає максимум зусиль, щоб в української армії було “більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем”.

Покровський напрямок на Донеччині залишається найважчою ділянкою фронту, саме тут українським бійцям доводиться відбивати щодня десятки ворожих атак.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність”, - сказав український лідер, описуючи ситуацію на Покровському напрямку.

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Володимир Зеленський наголосив, що влада докладає максимум зусиль, щоб в української армії було “більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем”.

“Була вже сьогодні доповідь головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе”, - запевнив президент.

За його словами, серед головних завдань – здобути для України більше підтримки від західних партерів.

“Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки... Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось”, - повідомив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час переговорів з очільником Білого дому Джо Байденом у Парижі поділився дуже відвертою оцінкою ситуації на полі бою.

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