Зеленський назвав нового очільника Академії сухопутних військ

Колишній командир 55-ї артилерійської бригади полковник Роман Качур очолить Академію Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в неділю, 19 січня.

“Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п’ять кандидатів”, - зазначив він.

За словами президента, кандидатура Романа Качура набрала найбільше голосів в опитуванні "Армія+".

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"Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії Сухопутних військ", - сказав він.

Зеленський додав, що новому керівнику доручено провести аудит закладу та представити план змін у військовій освіті.

“Доручив міністру оборони Умєрову призначити полковника Качура начальником Академії”, - повідомив президент

Зеленський наголосив, що Україні потрібна якісна підготовка військових, зокрема офіцерів на основі досвіду цієї війни.

“Українській армії потрібні лідери тактичної ланки - сильні сержанти, сильні лейтенанти”, - зазначив він.

Що відомо про полковника Романа Качура

40-річний полковник Роман Качур народився в Сумах.

У рідному місті 2005 року він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ і артилерії.

Від початку війни Росії проти України, у 2014—2018 роках служив начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України.

Від березня 2018 року до липня 2022 року — командир 55-ї окремої артилерійської бригади “Запорізька Січ”.

Роман Качур - лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, Герой України.

Нагадаємо, 18 грудня було звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Аудит Головної інспекції Міноборони виявив численні порушення в діяльності Академії.

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