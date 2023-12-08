Зеленський назвав області, які особливо потребують посилення ППО

Глава держави розповів, які області України страждають через недостатньо потужний захист неба.

Президент Володимир Зеленський на тлі ракетного обстрілу України 8 грудня наголосив, що необхідно більше посилювати протиповітряну оборону нашої країни.

Про це він сказав під час розмови з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

"Після ранкових спроб Росії завдати ракетного удару по українській цивільній інфраструктурі я наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України. Це особливо актуально для прифронтових областей: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, а також Одеської – для захисту обласного центру та "зернового коридору", - наголосив президент.

Сторони обговорили також важливість збереження політичної та фінансової підтримки України з боку ЄС, а також єдності Євросоюзу з огляду на очікувані рішення саміту Європейської ради щодо відкриття переговорів про вступ та надання 50 мільярдів євро підтримки. За словами Зеленського, Україна зі свого боку виконує всі зобов'язання перед ЄС.

"Окремо зосередилися на спільних зусиллях із протидії російській дезінформації та на співпраці у сфері кібербезпеки", - додав президент.

Нагадаємо, російські війська вранці 8 грудня влаштували по Україні атаку крилатими ракетами Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей. Працювала ППО. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку вранці 8 грудня.

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