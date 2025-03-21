Зеленський назвав один з найперших кроків для завершення війни

Одним із перших кроків для закінчення війни має бути звільення всіх полонених українців, які утримують в неволі росіянами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський до учасників конференції "Надія, боротьба, повернення – три роки".

"Кожні мої перемовини, усі зустрічі з нашими партнерами, які можуть допомогти, – це обов’язкове питання про українців, про наших полонених. Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших ключових кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути", – сказав глава держави.

Він нагадав, що за понад 3 роки повномасштабної війни, працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) та усі інші служби, які повертають полонених. За це час повернули 4306 людей.

"Ми пам’ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних. Шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватися росіянами, але про кого зараз поки що немає точної інформації. І це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути. Ми повернемо всіх", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у результаті останнього обміну полоненими 19 березня додому повернулися 197 наших захисників.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.