Зеленський назвав одну з головних “мішеней” для російських терористичних атак

Українська влада працює над тим, щоб додати можливостей збивати ворожі ракети та дрони.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Повітряним командуванням “Схід” захист неба над Дніпропетровською областю, яка, за його словами, стала однією з головних “мішеней” для російських повітряних атак.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення в неділю, 4 лютого.

“Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон”, - наголосив президент.

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За його словами, українська влада працює над тим, щоб додати можливостей збивати ворожі ракети та дрони.

“Наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього”, - зазначив Володимир Зеленський.

Також президент провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпропетровщини, зокрема Кривого Рогу.

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“Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді. Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання”, - підкреслив Зеленський, зауваживши, що від цієї роботи залежить життя сотень тисяч людей у Нікополі, Марганці, Покрові, частині Кривого Рогу та Криворізького району.

Окрему доповідь президент вислухав щодо захисту регіону від диверсантів та колаборантів. “У правоохоронців є непогані результати”, - відзначив він.

Нагадаємо, 4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Роботине на Запоріжжі та провів нараду щодо безпекової ситуації в області, під час якої обгововорили "важливі питання".

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