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Зеленський назвав, що потрібно для вступу України до НАТО

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Зеленський назвав, що потрібно для вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський назвав, коли Україна вступить до НАТО / Фото: Associated Press

Президент визнав, що члени НАТО не приймуть Україну до Альянсу, доки у нашій країні триває війна.

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україна обов'язково стане членом НАТО після війни.

Про це він заявив в інтерв'ю африканським ЗМІ.

За його словами, для швидкого вступу України до НАТО треба об'єднані зусилля і спільна думка всіх членів Альянсу.

"Будемо ми членом НАТО після війни? Будемо. Після війни. Ми не можемо втягувати в цю ситуацію ті чи інші держави... Ми розуміємо, що члени НАТО нас не приймуть в НАТО, допоки на нашій території ідуть бойові дії... Що стосується впевненості – вона зросла після цього саміта (у Вільнюсі, – Ред.)", – переконаний глава держави.

 ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повне відео "Інтерв'ю з Зеленським: про війну, НАТО, зброю та Україну після війни".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, Україна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до НАТО.

Раніше Зеленський прокоментував можливість територіальних поступок Росії.

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Дата публікації
Перегляди
820
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