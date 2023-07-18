Зеленський назвав, що потрібно для вступу України до НАТО

Президент визнав, що члени НАТО не приймуть Україну до Альянсу, доки у нашій країні триває війна.

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що Україна обов'язково стане членом НАТО після війни.

Про це він заявив в інтерв'ю африканським ЗМІ.

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За його словами, для швидкого вступу України до НАТО треба об'єднані зусилля і спільна думка всіх членів Альянсу.

"Будемо ми членом НАТО після війни? Будемо. Після війни. Ми не можемо втягувати в цю ситуацію ті чи інші держави... Ми розуміємо, що члени НАТО нас не приймуть в НАТО, допоки на нашій території ідуть бойові дії... Що стосується впевненості – вона зросла після цього саміта (у Вільнюсі, – Ред.)", – переконаний глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повне відео "Інтерв'ю з Зеленським: про війну, НАТО, зброю та Україну після війни".