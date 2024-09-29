Зеленський назвав, скільки КАБів щодня Росія випускає по Україні – шокувальна цифра

Увечері 29 вересня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Злочинні удари РФ

За словами глави держави, сьогодні в Запоріжжі унаслідок російського удару по звичайній житловій забудові налічується уже чотирнадцять поранених людей. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів.

Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами (КАБами) також по Харківщині, Донеччині і Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну і медичну інфраструктури.

"І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", – сказав Зеленський.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Президент запевнив, що за цей тиждень, у різних перемовинах в Америці позицію і аргументи України "почули максимально детально".

"І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну". За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, протягом цього тижня російська армія завдала ударів, використавши майже 900 авіаційних бомб, понад 300 дронів "Шахед" та більше 40 ракет.

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