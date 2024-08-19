Зеленський назвав, скільки території і населених пунктів контролює Україна на Курщині

Також він назвав цілі, яких вдалося досягти завдяки цій операції.

Станом на сьогодні, 19 серпня, українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти", – сказав Зеленський.

За його інформацією, зараз триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Президент наголосив, що загалом ця операція стала "найбільшою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону".

"Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", – каже глава держави.

Зеленський відмовився публічно назвати, які саме підрозділи залучені у визначених районах Курської області.

"Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей", – додав він.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до росіян.

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