Зеленський назвав солдатів КНДР "гарматним м'ясом" Путіна

У російській Курській області вже є перші загиблі серед солдатів з Північної Кореї. Російський "фюрер" Володимир Путін використовуватиме бійців Кім Чен Ина як "гарматне м'ясо".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News.

Український президент не повідомив, скільки північнокорейських солдатів загинули чи були поранені у боях із ЗСУ. Втім, за словами Зеленського, близько 12 тисяч військових КНДР готові задіяти у війні, але потрібно "отримати докази", перш ніж розкривати точну кількість жертв.

"Він також вважає, що на передову війну буде відправлено багато північнокорейських солдатів, і "безперечно", що Володимир Путін буде використовувати їх як гарматне м'ясо", - цитує його Kyodo News.

Нагадаємо, військовий експерт Микола Маломуж заявив, що війська Північної Кореї зазнали численних втрат на війні в Україні. Ці втрати показують неефективність цих солдатів на фронті, вважає він.

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