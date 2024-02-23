Зеленський назвав співвідношення втрат України та Росії у війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники в Україні несуть втрати, які в пʼять разів перевищують українські.

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Про це він заявив під час свого інтервʼю телеканалу Fox News, передає BBC.

Журналіст запитав у президента України, чи знає він, які втрати несе Україна у цій війні.

Зеленський не назвав конкретних цифр, але сказав, що російські втрати в пʼять разів перевищують українські.

"Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч людей було вигнано. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії спалахнув скандал через реальні втрати окупантів в Авдіївці.

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