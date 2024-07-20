Зеленський назвав терміни закінчення війни: головне з візиту до Великої Британії та інтерв'ю BBC

Гучну заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для BBC. Зокрема, говорив про війну, переговори з РФ, коли ймовірно залишить посаду президента та співпрацю з Трампом.

Чим ще вразив Зеленський – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Коли закінчиться гаряча фаза війни

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю BBC. Він заявив, що з підтримкою союзників Україна може "спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року". Зеленський спрогнозував, що "гаряча фаза" війни може закінчитися цього року, якщо союзники України на Заході залишаться сильними.

"Гаряча фаза" війни з Росією може закінчитися вже цього року. Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни"

Український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не військовим.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти"

За його словами, слабкість Росії на полі бою конвертується у силу України за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання"

Зеленський про відставку

Володимир Зеленський заявив, що може піти з посади президента України, однак це станеться лише після завершення війни. Журналіст запитав його, чи можливий той момент, коли Зеленський не зможе продовжувати бути президентом. Той відповів, що так, адже "ми всі – люди". Він також визнав, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з Росією.

"Ми маємо з війною покінчити. Ми маємо покінчити з Володимиром Путіним. Я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни"

Нагадаємо, за Конституцією України повноваження обраного 2019 року Зеленського мали закінчитися за п'ять років після його вступу на посаду. Але виборів нового глави держави не було. Через російське вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан, який на рівні закону забороняє проведення будь-яких виборів. На цьому тлі Зеленський залишається президентом України.

Працюватимемо з Трампом

Зеленський також заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі у США. За його словами, робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде "важкою роботою – але ми працьовиті", зазначив президент України. Зеленський також відповів на слова Джеймса Венса, якому Трамп запропонував стати його віцепрезидентом. За кілька днів до повномасштабного вторгнення той заявив, що йому "байдуже, яка доля чекає на Україну", а згодом критикував військову допомогу Києву.

"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами"

Зеленський також прокоментував старе твердження Трампа про те, що той зможе "завершити війну за 24 години". Він зазначив, що усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко, "але питання, якою ціною і хто її заплатить". На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися, віддати території, і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо"

Потрібно більше допомоги

Також президент висловив партнерам подяку за надану допомогу. Україна поки ще не побачила сучасні винищувачі F-16, обіцяні союзниками цього літа. Тим часом Київ сподівався, що військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків.

"Минуло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли"

Разом з тим глава держави наголосив, мовляв, вдячний за те, що надано Україні. Втім, з його слів, нові винищувачі необхідні для того, щоб збити домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо". Раніше Зеленський повідомляв, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби створити ефективну конкуренцію Росії в небі. Від британського уряду, за словами Зеленського, він хоче отримати дозвіл на удари у відповідь західною зброєю на визнаній території Росії без обмежень по дальності.

"Ми просто хочемо відповідати точно по тій точці, з якої вони по нас стріляють"

Візит Зеленського до Англії

Нагадаємо, що 18 липня 2024 року Зеленський прибув до Великої Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС). Зеленський на саміті звернувся до союзників і вчергове попросив дозволити використати західну зброю для ударів у глибині Росії, наприклад, по військових аеродромах. Він заявив, що ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету".

Зеленський підкреслив, що успіхи на фронті є найкращим показником результатів. Досягти їх вдалося, зокрема завдяки дозволу використовувати західну зброю для ударів за межами України.

Зустріч Зеленського з Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у рамках свого візиту до Сполученого Королівства 18 липня 2024 року. Український лідер висловив глибоку вдячність британському народу та уряду за їхню непохитну підтримку України. Зеленський підкреслив особливе значення Великої Британії як одного з "найближчих і найважливіших союзників" України в складний для країни час.

"Вдячний Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію. Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Цінуємо всю підтримку, надану українському народу"

Зустріч Зеленського з Кіром Стармером

Під час свого візиту Зеленський також зустрівся з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", і зобов’язався витратити 3 мільярди фунтів стерлінгів на допомогу Україні. Зеленський висловив надію, що перебування Стармера на Даунінг-стріт ознаменує "особливу" епоху в британській зовнішній політиці.

"Я не думаю, що позиція Британії зміниться. Але я хотів би, щоб прем’єр-міністр Стармер став особливим – говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні"

Він додав, що Україні "не просто потрібна нова сторінка – нам потрібна сила, щоб перегорнути цю"

10-річна війна

Раніше аналітики повідомили, що Росія планує вести війну в Україні ще протягом щонайменше 10 років, закінченням якої росіяни обіцяють повне знищення української державності. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Так, російські ЗМІ опублікували коментарі заступника очільника Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты". Він заявив, що в НАТО дарма кажуть, що Україна може приєднатися до Альянсу протягом наступних 10 років. За його словами, за цей період зміниться керівництво НАТО, а Україна, яку він назвав "країною 404", до цього часу перестане існувати. Російські ЗМІ заявили, що "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року", йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Також експерти Інституту вивчення війни зазначили, що заяви Медведєва резонують із заявами кремлівських чиновників, що РФ готова до переговорів з Україною.

Раніше аналітики оцінили заяви Зеленського про закінчення війни.

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