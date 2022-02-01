Зеленський назвав точну кількість російських військових на Донбасі та в окупованому Криму

Зеленський назвав точну кількість російських військових на Донбасі та в окупованому Криму

Зеленський наголосив, що про повне відведення Збройних сил РФ від кордону з Україною наразі не йдеться.

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) перебувають 30-35 тис. російських військових та від 35 до 50 тис. в окупованому Криму.

Про це 1 лютого під час спільного брифінгу президента України та прем'єр-міністра Великої Британії повідомив Володимир Зеленський.

Також читайте Радіти зарано: Зеленський прокоментував інформацію про відведення частини російських військ

"Трохи більше 100 тисяч російських військових перебувають біля кордонів України, від 35 до 50 (залежно від моменту ротації) – у Криму, та близько 35 тисяч в окупованій частині Донбасу", - заявив Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що про повне відведення Збройних сил РФ від кордону з Україною наразі не йдеться. За його словами, поблизу українського кордону відбувається переміщення військової техніки, тому про наслідки цього говорити поки зарано.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

Як повідомляли раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ситуація з російською агресією є напруженою. За словами британського прем'єра, уряд країни "не перебільшує загрозу вторгнення РФ" до України. Напередодні візиту до України Велика Британія анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, які охоплять олігархів, приближених до президента РФ Володимира Путіна.

Читайте також: