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Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією

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Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією

Фото: Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які можуть відкрити переговорний шлях між Україною та Росією.

За словами глави держави, перш за все Москва має припинити розв'язувати питання війною і вбивствами.

Про це Зеленський заявив під час виступу на економічному форумі "Амброзетті".

"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія Росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання Росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Москва повинна зупинити спроби захопити українські території. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.

Третє — це бажання російського суспільства закінчити війну. Росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, у своєму виборі, винні в замовчуванні. За словами Зеленського, громадянам РФ потрібно усвідомлювати, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче провести спільну зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

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