Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які можуть відкрити переговорний шлях між Україною та Росією.
За словами глави держави, перш за все Москва має припинити розв'язувати питання війною і вбивствами.
Про це Зеленський заявив під час виступу на економічному форумі "Амброзетті".
"Ключове питання полягає в тому, чи існує сьогодні момент переговорів. Його сьогодні не існує, і не існувало довгі роки до цього. Агресія Росії почалася не вчора, війна йде 8 років. Тому має проявитися бажання Росії розв'язувати питання не війною і не вбивствами. Поки вона хоче вирішувати все силою", - заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Москва повинна зупинити спроби захопити українські території. Другий важливий пункт - це бажання миру. Більшість країн у Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання.
Третє — це бажання російського суспільства закінчити війну. Росіяни повинні відчувати, що винні в цій війні, у своєму виборі, винні в замовчуванні. За словами Зеленського, громадянам РФ потрібно усвідомлювати, що немає іншої альтернативи тій, коли російські війська вийдуть з чужої землі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче провести спільну зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.
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