Зеленський назвав умови, які можуть припинити війну вже цього року і посадити Росію за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких військові дії з Росією можуть припинитися вже цього року.

За словами глави держави, це насамперед об’єднані українці, потужна зброя та вдача.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

"Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни", - сказав президент.

Зеленський переконаний, якщо українці будуть міцними, то "ми можемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться вже сісти за стіл перемовин".

За словами Зеленського, Росія бачитиме продовження об'єднання світу навколо України, міцність України і перемогу України на тих чи інших напрямках чи в операціях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу СNN, у якому розповів про плани Росії, ситуацію на Донбасі, півдні та Харкові, важливість візиту Байдена, вступ до НАТО та про спілкування з родиною під час війни. ТСН.ua зібрав головні тези розмови з українським президентом.

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