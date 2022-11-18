Зеленський назвав умову, яка змусить Росію шукати шлях закінчення війни

Європу можна вберегти від багатьох можливих ескалацій російської агресії

Якщо небо над Україною буде повністю захищено, це спонукатиме Росію припинити обстріли інфраструктури та шукати шляхи закінчення війни.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

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Він заявив, що українська влада неодноразово повторювала західним партнерам, що лише повний захист неба над Україною буде спонукати Росію припинити війну.

"Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів, а до справжнього миру", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, навіщо Путін тероризує українців ударами по енергетиці.

Також ми інформували, що голова МЗС Чехії Ян Ліпавські закликав країни Заходу не нав'язувати Україні свої умови припинення війни.

Новини ТСН 19:30 за 17 листопада 2022 року | Новини України

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