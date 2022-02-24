Зеленський назвав умову, за якої з громадян України буде знято санкції РНБО

Зеленський назвав умову, за якої з громадян України буде знято санкції РНБО

Для цього потрібно стати до лав Територіальної оборони і захищати країну зі зброєю в руках.

Президент України Володимир Зеленський запропонував громадянам, щодо яких запроваджено санкції РНБО, під час захисту нашої держави від вторгнення Росії взяти до рук зброю та поповнити лави Територіальної оборони.

Про це глава держави заявив під час свого відеозвернення.

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"Ми знімемо санкції рішенням Ради національної безпеки та оборони з усіх громадян України, які готові з зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - сказав президент.

Зеленський також висловив вдячність тим національним політикам, які уже підтримали Україну і захищають нашу незалежність.

”Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі громадяни прекрасної держави і боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати нашу свободу на площах ваших міст”, - заявив президент.