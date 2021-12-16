Зеленський назвав умову, за якої можна буде забути про карантин в Україні

Зеленський назвав умову, за якої можна буде забути про карантин в Україні

Президент каже, що жодна людина не може терпіти втому довго.

Президент Володимир Зеленський вважає, що забути про карантин, введений через коронавірус, вдасться тільки після вакцинації абсолютної більшості громадян. Тому продовження кампанії з вакцинації є одним із завдань президента на 2022 рік.

Про це глава держави написав у колонці для спецпроєкту НВ та The Economist "Світ попереду 2022".

"Жодна людина не може й не має терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов’язана пропонувати рішення, здатні вберегти суспільство від таких відчуттів. З цього погляду 2022 рік вирішальний для України... Тільки повний курс щеплення для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, аби забути про карантин", - висловився Зеленський.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області можуть вийти з "червоної" зони. Це ініціюватиме МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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